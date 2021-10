Ar polar reduz a temperatura e há risco de geada no RS nesta terça-feira (5)

Uma massa de ar polar comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (5). Há previsão de frio tardio com potencial de geada. A temperatura mínima pode chegar perto de zero grau em trechos da Serra Sudeste e pontos de maior altitude da Metade Norte do Estado. Há risco de formação de geada nessas áreas devido ao frio, vento calmo e céu claro. As informações são da Metsul Meteorologia.

A terça-feira (5) será de tempo firme com sol e com elevação gradativa de temperatura que deve ter máximas ao redor de 20ºC. No período da noite a temperatura volta a cair e com a sensação de frio. Já na faixa Norte do Rio Grande do Sul as nuvens aumentam.

A Capital começa o dia com frio atípico para esta época do ano e modelos meteorológicos projetam mínima de apenas um dígito. A terça-feira será ensolarada com gradual aquecimento. Os próximos dias ainda poderão ter frio nas manhãs e madrugadas com previsão de aumento da umidade e presença das nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 9ºC