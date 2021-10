USP libera volta presencial, mas faculdades não retomam aulas

Uma das mais importantes universidades do País, a Universidade de São Paulo (USP) anunciou que, após um ano e meio, estava preparada para o retorno presencial nesta segunda-feira (4), mas as principais unidades optaram por cronogramas com retomada apenas para 2022, como as faculdades de Direito, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), e a USP Leste. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) vai manter as aulas remotas até o fim do ano e a Escola Politécnica (Poli) vai voltar em novembro.

Em nota, a USP informou que a Reitoria "definiu as diretrizes gerais" para a retomada presencial, mas que "as Unidades de Ensino adotaram ações de acordo com suas especificidades". Nesta manhã, o Estadão esteve na USP, localizada no Butantã, na zona oeste da capital, e encontrou apenas funcionários e os tradicionais praticantes de atividade física que circulam pelo local.

No Instituto de Matemática e Estatística (IME) e Escola Politécnica, servidores informaram que as aulas presenciais ainda não tinham voltado e não sabiam a previsão para retorno. Por meio da assessoria, o IME informou que as aulas remotas serão mantidas até o fim do semestre. Já a Poli disse que a retomada em 22 de novembro.

A reportagem também foi à Faculdade de Direito - no centro da cidade -, onde o uso das bibliotecas está liberado, mas as aulas não serão retomadas neste semestre.

"São três as razões: 40% dos alunos da graduação e 30% dos alunos da pós-graduação não são de São Paulo. Seu retorno à capital depende de um tempo e o semestre já se encontra na metade; na graduação, pela faixa etária, a maioria concluirá seu ciclo vacinal (segunda dose mais tempo de cura) no final de outubro, quando o semestre já está no fim e iniciam-se as provas", informou, em nota, a faculdade. E completa: "pelo tamanho das turmas (em média 120 alunos) não há salas para garantir o distanciamento exigido, com um metro". Assim, ficou definido que as aulas presenciais só serão retomadas em 14 de março do próximo ano.

A USP Leste informou que a Escola de Artes, Ciências e Humanidades vai realizar apenas aulas práticas presencialmente, mas que o retorno será somente em 2022.

A FFLCH já tinha se posicionado sobre a manutenção do modelo remoto na segunda quinzena de agosto. "As aulas teóricas de graduação e pós-graduação continuarão de modo remoto até o final do segundo semestre letivo de 2021. A faculdade realizará, com os devidos assessoramentos, um levantamento de necessidades de médio prazo para a readequação de espaços."

A faculdade comunicou ainda que o retorno presencial dos centros de pesquisa, biblioteca e laboratórios, assim como o trabalho técnico-administrativo, será feito de forma gradativa "e comum acordo entre os diferentes setores envolvidos, atendendo às especificidades de cada setor e evitando a compulsoriedade".