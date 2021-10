WhatsApp, Facebook e Instagram ficam fora do ar nesta segunda-feira

O aplicativo WhatsApp e o Facebook e Instagram apresentam instabilidade e estão fora do ar desde o final da manhã desta segunda-feira (4). No Twitter, vários usuários relataram falhas ao tentar utilizar o app e as redes sociais.

Os usuários do WhatsApp não conseguem enviar e receber mensagens. No Facebook, era exibida a mensagem de "não foi possível acessar esse site" e, no Instagram, o feed de postagens não carregava.

Ainda não há informações sobre o motivo da queda nos serviços.

Pelo Twitter, o WhatsApp informou estar ciente de que alguns usuários estão com problemas na plataforma. "Estamos trabalhando para normalizar o serviço e mandaremos uma atualização aqui assim que possível. Obrigado pela paciência", diz o Tweet, escrito em inglês.

Pela mesma rede, o Facebook pediu desculpas pelo problema e também informou estar trabalhando para resolvê-lo.