Pontos da Metade Norte do Rio Grande do Sul têm pancadas de chuva nesta segunda-feira

Muitas nuvens e pancadas de chuva, especialmente em pontos da Metade Norte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (4). Por outro lado, uma nova massa de ar de origem polar se aproxima pelo Sul e Oeste e ajuda a afastar as nuvens trazendo o frio. Ao longo do dia, o tempo tende a abrir em grande parte das regiões com o avanço do ar seco e frio. As informações são da Metsul Meteorologia.

Amanhã o ar polar derruba a temperatura em todas as regiões. Os modelos meteorológicos projetam potencial de formação de geada em pontos de maior altitude no Estado.

A segunda-feira começa com nuvens e potencial para chuva, porém, à noite o tempo fica seco com céu claro e queda na temperatura. A terça-feira (5) será ensolarada e irá fazer frio com marca de apenas um dígito no começo da manhã. A quarta-feira (6) terá sol e frio pela manhã com previsão de retorno da chuva pela noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 21°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 13ºC