Carreata da Apae Porto Alegre tem grande mobilização

A primeira Carreata Solidária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Porto Alegre ocorrida, na manhã deste domingo (3), reuniu entre 150 a 200 veículos, que saíram da rótula do Papa, no bairro Menino Deus e percorreram as principais ruas e avenidas da Zona Sul da Capital. O objetivo da mobilização foi chamar a atenção para as ações e políticas públicas da entidade destinadas às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Em cima de um caminhão de som, estavam alguns dos embaixadores da Apae Porto Alegre, como o ex-jogador Dunga e o humorista, Jair Cláudio Kobe, conhecido como o Guri de Uruguaiana. A atividade que normalmente acontece no formato de caminhada, este ano, devido a pandemia, teve de ser modificada.

Colaboradores, amigos e parceiros da Apae de Porto Alegre formaram uma longa fila de carros, a maioria decorados com balões brancos e amarelos, que seguiu, ida e volta, por um trajeto de mais de 10 quilômetros pelas as avenidas Érico Veríssimo, Aureliano de Figueiredo Pinto, Borges de Medeiros, Padre Cacique e Diário de Notícias e que terminou por volta das 12h na rótula do Papa.

De acordo com o presidente da entidade, Renato Ferreira, anualmente são atendidas mais de 20 mil pessoas. E a Apae Porto Alegre realiza um trabalho voltado ao desenvolvimento, inclusão, educação, esporte, cultura, saúde, além de outras atividades, voltadas a uma melhor qualidade de vida a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e do transtorno do espectro autista.

“A carreata serve justamente para mostrar à população e ao poder público o nosso trabalho e mostrar também, que com a pandemia, o caixa da entidade baixou bastante”, explica Ferreira. Ele cita que é necessário que haja um maior engajamento de todos, uma vez que a entidade precisa da ajuda da população neste momento. Ferreira lembra que, mesmo com a pandemia, não houve demissões do quadro de colaboradores. “Os salários foram pagos em dia, mas, nestes últimos dois meses de 2021, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. E agora, queremos que as pessoas entrem em nossas redes sociais, porque lá estão as informações necessárias para prestar auxílio”, detalha.

Dunga, por sua vez, salientou que apoia a entidade já há um bom tempo e que, neste período, tem acompanhado as ações benéficas da Apae Porto Alegre. “Quanto mais houver colaboração, mais forte a Apae será em seu trabalho”, acrescenta.

Durante a carreata, foram observadas a adoção de medidas sanitárias contra a Covid-19, sendo que todos estavam de máscaras e a grande maioria fazia uso de álcool em gel, dentro e fora de seus carros. A ação também contou com a venda de camisetas comemorativa. E em 2022, a Apae Porto Alegre completará 60 anos e já está estudando novas ações para marcar a data.