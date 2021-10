Lançamento de vigas em ponte da BR-116 é concluído, diz DNIT

As movimentações para lançar 32 vigas na ponte sobre o Rio dos Sinos , na BR-116, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), foram concluídas no começo da tarde deste domingo (3), informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Com isso, o sistema de "pare e siga" para o tráfego na rodovia foi encerrado, disse o órgão. Logo depois, tiveram início as ações de desmobilização para a liberação total da rodovia. A previsão é de normalizar o trecho até as 6h desta segunda-feira (4).

Para as obras, motoristas tiveram de se deslocar em direção à Serra Gaúcha por um desvio na altura entre o km 246,9 e km 245,3 da rodovia, passando por dentro da cidade de São Leopoldo, desde a quinta-feira (30). As 32 vigas pré-moldadas vão compor a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos.