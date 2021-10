EPTC informa nova ampliação de linhas no transporte coletivo de Porto Alegre

Trabalho realizado desde o início da pandemia, quando houve significativa redução da demanda de passageiros, nova ampliação de oferta no transporte coletivo em Porto Alegre foi anunciado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

As novas tabelas horárias podem ser acessadas no site da empresa, e a localização do seu ônibus, em tempo real, pode ser conferida na função GPS do aplicativo TRI. Parte das alterações são válidas já a partir deste sábado (2).

Alterações válidas a partir de sábado (2):

Linha 267.1 Lami / Varejão (Via Edgar Pires de castro) - para melhor atender aos clientes o horário das 7h15min sentido bairro ao Centro passa a sair às 7h.

Linhas 627 Agostinho e 627.6 Agostinho / FIERGS até F. Ferrari - Criação da nova linha 627.6 para atender a Havan, Motormarc, Coca-Cola e Stok Center. Oferta de 66 viagens no conjunto de linhas, sendo 33 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro do conjunto de linhas às 5h05min e último horário saindo do Centro às 23h06min com intervalo médio entre viagens de 30 minutos ao longo do dia. Primeiro horário saindo do centro em direção a Havan às 6h45min e último horário saindo da Havan em direção ao centro às 22h21min. Com a criação da linha 627.6 a linha A60 Terminal Triângulo Fernando Ferrari deixa de operar no fim de semana.

Alterações válidas a partir de domingo (3):

Linha A69 Alimentadora Canta Galo / Lami / Belém Novo - Horário das 10h40min bairro terminal passa a sair às 10h20min.

Linhas 627 Agostinho e 627.6 Agostinho FIERGS até F. Ferrari - Criação da nova linha 627.6 para atender a Havan, Motormarc, Coca-Cola e Stok Center. Oferta de 40 viagens no conjunto de linhas, sendo 20 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro do conjunto de linhas às 6h e último horário saindo do centro às 23h06min com intervalo médio entre viagens de 50 minutos ao longo do dia. Primeiro horário saindo do Centro em direção a Havan às 7h50min e último horário saindo da Havan em direção ao Centro às 22h21min. Com a criação da linha 627.6 a linha A60 Terminal Triângulo Fernando Ferrari deixa de operar aos finais de semana.

Alterações válidas a partir de segunda-feira (4):

Linhas 397 Bonsucesso, 397.2 Bonsucesso / até Terminal Azenha, 397.3 Bonsucesso / Via Ipiranga, 397.4 Bonsucesso / Santa Helena e R321 Rápida – Bonsucesso / Parada 13 – Linha Bonsucesso passa a dispor de atendimento pelo eixo da Av. Ipiranga. Reativação da linha 397.2 com oferta de 14 viagens por dia nos horários de pico, sendo 7 por sentido. A linha 397.4 volta a sair do seu terminal antigo localizado na Av. Dep. Adão Pretto esq. com a R. São Pedro. Intervalo médio entre viagens da linha 397.2 no pico da manhã (das 6h às 9h) e da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos. Reativação da linha 397.3 com oferta de 17 viagens por dia nos horários de pico, sendo 11 no sentido bairro ao Centro e 6 no sentido Centro ao bairro. Intervalo médio entre viagens da linha 397.3 no pico da manhã (das 6h às 9h) de 17 minutos. Intervalo médio entre viagens da linha 397.3 no pico da tarde (das 16h às 18h30min) de 23 minutos. Oferta de 153 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 81 no sentido bairro ao Centro e 72 no sentido Centro ao bairro. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 5 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 14 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 8 minutos. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 23h25min.

Linha 4382 Santana / Jardim Botânico - Ampliação de 12 viagens por dia, passando de 46 para 58 viagens, sendo 29 por sentido. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha 211 Restinga Velha - Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 81 para 83 viagens, sendo 42 bairro ao Centro e 41 Centro ao bairro. Redução do intervalo entre viagens na faixa das 6h de 20 minutos para 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linha 268 Belém Novo (Via Cavalhada) - Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 79 para 81 viagens, sendo 41 bairro ao Centro e 40 Centro ao bairro. Redução do intervalo entre viagens na faixa das 7h de 20 minutos para 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 18 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linha R9 Rápida Hípica - Reativação de linha com oferta de 2 viagens por dia. Horários inclusos: 7h05min e 7h20min. Reforço no atendimento a Av. Edgar Pires de Castro e Av. Juca Batista. Atendimento aos residenciais Província do Porto e Moradas do Sul.

Linha T8 Campus / Farrapos - Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 144 para 150 viagens, sendo 75 por sentido. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 10 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos.

Linha T11A Terminal Antônio de carvalho / 3 Perimetral - Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 21 para 27 viagens. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 27 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 35 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 30 minutos.

Linha T3 - Ampliação de 18 viagens por dia, passando de 122 para 140 viagens, sendo 69 no sentido Norte Sul e 71 no sentido Sul Norte. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 12 minutos.

Linha T5 - Ampliação de 9 viagens por dia, passando de 104 para 113 viagens, sendo 56 no sentido Norte Sul e 57 no sentido Sul Norte. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 16 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 18 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 16 minutos.

Linha T7 Nilo / Praia de Belas - Ampliação de 10 viagens por dia, passando de 138 para 148 viagens, sendo 76 no sentido Norte Sul e 72 no sentido Sul Norte. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 9 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 14 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 12 minutos.

Linha T10 Triângulo / Antônio de Carvalho - Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 67 para 71 viagens, sendo 36 no sentido Leste Norte e 35 no sentido Norte Leste. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 18 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha T13 Triângulo / PUC - Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 46 para 48 viagens, sendo 25 no sentido Norte Leste e 23 no sentido Leste Norte. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 47 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 35 minutos.

Linhas 496 Jardim Protásio Alves até Passo Dorneles e 496.1 Jardim Protásio Alves - Oferta de 38 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 20 no sentido bairro ao Centro e 18 no sentido Centro ao bairro. Alteração de horário na faixa das 19h no sentido Centro ao bairro.

Linha 491 Passo Dorneles / Vila Safira - Oferta de 91 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 47 no sentido bairro ao Centro e 44 no sentido Centro ao bairro. Alteração de horário na faixa das 19h no sentido Centro ao bairro.

Ampliações de oferta promovidas no dia 29/09

Linha 345 Santa Catarina - Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 54 para 60 viagens, sendo 30 por sentido. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha 439 São Manoel - Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 42 para 46 viagens, sendo 23 por sentido. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 45 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 38 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.