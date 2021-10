Aglomerações são dispersadas em Porto Alegre na noite de sexta

Mais uma ação integrada com as forças de segurança de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul ocorreu entre a noite de sexta-feira (1) e a madrugada deste sábado (2). Houve dispersão de aglomeração de aproximadamente 250 pessoas no Largo dos Açorianos, bairro Cidade Baixa. As demais áreas frequentadas da noite da Capital não apresentaram aglomerações.