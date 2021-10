Semana do Idoso Sesc apresenta bate-papos sobre saúde e até baile virtual

Com o tema “Sorrisos, histórias e trajetórias”, a Semana do Idoso Sesc 2021 teve início na sexta-feira (1º), quando foi celebrado o Dia Mundial do Idoso. Neste sábado (2), acontecerá o baile virtual, às 19h30, com a banda Samba Rock e Companhia. Durante a semana, serão realizados, sempre às 14h30min, os encontros virtuais para falar sobre saúde, bem-estar e envelhecimento ativo. Todas as atividades são gratuitas e serão transmitidas ao vivo pelo Facebook e Youtube.

Programação Semana do Idoso Sesc

2/10 (Sábado)

Baile da Semana do Idoso, com banda Samba Rock Companhia

Horário: 19h30min

4/10 (Segunda-feira)

Oficina “Protegendo e fortalecendo seu cérebro e sua mente”, com a Dra. Rochele Paz Fonseca

Horário: 14h30min

5/10 (Terça-feira)

Palestra “Nutrição com o coração: como realmente mudar comportamentos”, com João Motarelli

Horário: 14h30min

6/10 (Quarta-feira)

Oficina “Prática do bem viver”, com Caroline Mello

Horário: 14h30

7/10 (Quinta-feira)

Talkshow de encerramento “Velhos, não. Jovens há mais tempo!”, com Rogério Beretta e Suzi Martinez

Horário: 19h30min

Além da programação on-line, os grupos da Maturidade Ativa de todo o Estado realizarão atividades alusivas. A Semana do Idoso Sesc é realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e integra as atividades do Mês do Idoso da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa. As atividades serão transmitidas ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/SescRS) e pelo Youtube (https://youtube.com/sescrs).