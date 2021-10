Porto Alegre teve mais de 12% do total de praças revitalizadas em 2021

670 praças públicas da Capital Mais de 12% das praças de Porto Alegre receberam melhorias em 2021. Somando as últimas 13 que foram entregues em setembro, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) já recuperou 82 das

Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, o volume era uma meta da pasta, e a fiscalização "rigorosa" sobre os serviços prestados pelas empresas terceirizadas permitiu a celeridade dos trabalhos. "Devemos chegar a 100 ainda este ano", calcula o gestor. "Em agosto, a Secretaria lançou três editais de licitação para contratar novas empresas terceirizadas".

Felipi afirma que a ideia é dar continuidade em 2022 ao trabalho que vem sendo executado ao longo do ano. A Secretaria ainda abriu licitação para manutenção de academias ao ar livre, que exigem um tipo de trabalho específico para conservar os equipamentos.

Os trabalhos foram feitos simultaneamente em diversas praças e o tipo de manutenção varia de acordo com a característica do espaço. Entre os principais serviços realizados estão pintura e manutenção de bancos e brinquedos, recuperação de quadras esportivas, com a troca de tela quando necessário, e a manutenção de escadas, passeios e caminhos internos com a aplicação de saibro. Os espaços que oferecem mesas de jogos, churrasqueiras ou pista de skate também estão tendo esses equipamentos recuperados.

Dentre as praças que passaram por melhorias, a Garibaldi, localizada entre os bairros Menino Deus e Cidade Baixa, recebeu capina e roçada, além da pintura de meio-fio e dos brinquedos. As equipes da SMSUrb e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) ainda limparam a estátua de Giuseppe e Anita Garibaldi.

Segundo o titular da SMSUrb, os espaços públicos recuperados estão espalhados em diversos bairros da cidade, incluindo as regiões periféricas, a exemplo da Bom Jesus, Rubem Berta e Restinga. A ideia é garantir a manutenção destes locais, em conjunto com a Secretaria de Parcerias Estratégicas, que tem nomeado prefeitos de praças para auxiliar nos cuidados, explica o secretário. "Também divulgamos o Disque Pichação (153) para que a população denuncie em caso de vandalismo."