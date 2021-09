Regiões do Centro e Norte do RS têm instabilidade nesta sexta-feira (1º)

O tempo fica instável em áreas do Centro e Norte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (1º). A previsão é de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, sobretudo, pela manhã. Já entre o Centro e o Sul ocorrem períodos de maior nebulosidade e chuva passageira, mas o tempo apresenta melhorias com aberturas de sol no período da tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina mais frio do quadrante Sul e refresca o dia. Já no sábado (2) o sol predomina em grande parte das áreas e faz frio no começo do dia entre a Campanha e a Zona Sul. Não se descarta a possibilidade de geada na Serra Sudeste.

A sexta-feira (1º) pode ter nuvens e pancadas esparsas de chuva entre a madrugada e o turno da manhã na Capital e Região Metropolitana. Entretanto, ao longo do dia o tempo apresenta melhorias e aberturas de sol. O sábado (1º) terá sol e nuvens, porém, a chuva retorna entre domingo e segunda-feira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 17ºC