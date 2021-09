Há risco de temporais em diversas partes do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A Metsul Meteorologia aponta risco de temporais em diversas partes do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (30). No turno da manhã, a instabilidade deve atuar mais na Metade Sul, se espalhando até o Norte ao longo da tarde e da noite. Há risco de pulsos de chuva forte com rajadas isoladas de vento forte, muitos raios e potencial para queda pontual de granizo.