Motoristas de aplicativos protestam em Porto Alegre

Motoristas de transporte por aplicativo se reuniram em protesto, na manhã desta quarta-feira (29), e estão realizando uma carreata até a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O objetivo dos trabalhadores é conseguir o apoio dos parlamentares do município para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra as plataformas de transporte de passageiros.

Entre as reinvindicações está o bloqueio massivo de motoristas da Uber, efetivado pela empresa nos últimos dias. A empresa anunciou em comunicado oficial que baniu 1,6 mil motoristas do seu aplicativo nas últimas semanas pelo uso exagerado do recurso de cancelamento de corridas.

Estava marcada para esta quarta-feira uma mediação requerida pelo Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Estado do Rio Grande do Sul (SIMTRAPLI) e a Uber, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, para negociar sobre o bloqueio dos motoristas, mas a empresa pediu a retirada da pauta e a mediação foi cancelada. A reportagem do Jornal do Comércio procurou a Uber, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

A carreata passou pelas avenidas Bento Gonçalves, João Pessoa e outras de ruas de Porto Alegre.