Viaduto dos Açorianos será liberado para trânsito nesta terça

O Viaduto dos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre, será liberado para o trânsito às 7h desta terça-feira (28). Após mais de um ano de interdição, as obras de recuperação estrutural da construção foram finalizadas, com o investimento total de R$ 1,5 milhão.

principal ligação entre o Centro e a Zona Sul da Capital está interditada desde maio de 2020 primeiro edital de recuperação do Viaduto foi lançado em novembro do ano passado , devido a “graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro Sul”, de acordo com a administração municipal. O, mas não teve interessados. O edital foi relançado no dia 28 de dezembro, e a assinatura do contrato ocorreu no dia 11 de fevereiro. A responsável pela obra é a DW Engenharia, e o orçamento do edital era de R$ 1,3 milhão.

A obra de recuperação estrutural é a maior já realizada nos 47 anos do Viaduto. Dentre os trabalhos realizados estão a recuperação de pilares e vigas, tratamento da armadura e do concreto, bem como de fissuras e rachaduras, reforço da viga longitudinal central e lajes de transição. Foram substituídos, ainda, os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação e os drenos de escoamento de água.

O secretário de Obras e Infraestrutura da Capital, Pablo Mendes Ribeiro, destaca que, além da recuperação do Viaduto, ainda foi realizada a revitalização da construção e seus entornos. "Entregaremos um Viaduto dos Açorianos com pintura, sinalização, passeios recuperados, nova iluminação com lâmpadas LED e nova pavimentação nos 202 metros da estrutura e das vias do seu entorno”, afirma.

Como fica o trânsito

Os motoristas que se deslocam no sentido Sul-Norte, pela Avenida Praia de Belas, podem cruzar a Avenida Loureiro da Silva pelo Viaduto em direção ao Centro. Assim como veículos que vêm do Centro podem seguir pela Borges de Medeiros em direção à Zona Sul.

Também voltam à normalidade os itinerários do transporte coletivo e o fluxo das alças leste e oeste, que terão o sentido invertido, segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação. Os cruzamentos criados e semáforos instaladas durante a interdição serão retirados.

Serão instaladas 41 placas para sinalização, incluindo placas áreas, além de 405m² de pintura em sinalização viária. Na noite desta segunda-feira (27) serão realizadas mais alterações na sinalização horizontal atual e, posteriormente à liberação, será complementada a revitalização do projeto viário da ciclovia da av. Loureiro da Silva e de toda a sinalização nas alças de acesso ao Viaduto.