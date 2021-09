Operação dispersa 1,3 mil pessoas em aglomerações em Porto Alegre

Durante a noite de sábado (25) e a madrugada do domingo (26), foi realizada mais uma operação integrada da Guarda Municipal de Porto Alegre com Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização, com objetivo de manter a ordem e o cumprimento dos protocolos de segurança em relação à Covid-19.

Foram realizadas ações de patrulhamento e fiscalização nos pontos tradicionalmente frequentados da noite da Capital. No total, a Guarda desfez aglomeração com cerca de 1,3 mil pessoas.

A Diretoria Geral de Fiscalização autuou um bar localizado na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, em função da atendente não estar usando máscara. Houve dispersão em vários pontos da cidade: nas ruas Lima e Silva, José do Patrocínio, Sofia Veloso e João Alfredo, bairro Cidade Baixa, no Viaduto dos Açorianos e na rua Fernando Machado, Centro Histórico, e na rua Padre Chagas esquina com Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento.

aproximadamente 3 mil pessoas foram dispersadas Na noite de sexta-feira (24) e madrugada de sábado (25),em seis locais da cidade. "Precisamos continuar atentos ao cumprimento das normas dos protocolos da Covid-19, para que possamos manter a segurança sanitária da população", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.