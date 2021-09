EPTC anuncia ampliação de linhas em razão do aumento da demanda de passageiros

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou neste sábado (25) nova ampliação da oferta no transporte coletivo de Porto Alegre. Nesta semana, será alterado o itinerário de uma linha, a 496, e criada uma linha nova, a 496.1. Outras linhas terão uma maior oferta no número de viagens, atendendo ao aumento da demanda de passageiros.

Alterações a partir de domingo (26):

Linha 397.1 Bonsucesso / Domingos / Feriados - Ampliação de duas viagens por dia, de 51 para 53 viagens, sendo 27 no sentido bairro ao Centro e 26 no sentido Centro ao bairro. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h25. Horários inclusos: bairro ao Centro 19h30 e Centro ao bairro 20h25.

Linhas 398 Pinheiro e 398.4 Pinheiro Vicosa - Ampliação de quatro viagens por dia, de 76 para 80 viagens, sendo 40 por sentido. Antecipação do horário de início da linha para as 5h15 e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h20. Horários inclusos: bairro ao Centro 5h15 e 21h30 e Centro ao bairro 6h05 e 22h20.

Alterações a partir de segunda-feira (27):

Linha 496 Jardim Protásio Alves até Passo Dorneles e 496.1 Jardim Protásio Alves - Oferta de 39 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 20 no sentido bairro ao Centro e 19 no sentido Centro ao bairro. Linha 496 terá o itinerário estendido e seu terminal passará a ser na av. Paraíso. A nova linha 496.1 terá como terminal a rua Primavera. As linhas 496 e 496.1 passam a atender a av. Protásio Alves no trecho que compreende entre a rua Primavera e Estr. Martim Félix Berta. As linhas 496 e 496.1 passam a atender o condomínio Porto Rio Grande na av. Protásio Alves. Primeiro horário saindo do bairro será as 6h e último saindo do Centro será as 21h. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 48 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 40 minutos. Os clientes com embarque na av. Delegado Eli Corrêa Prado, Alameda da Fumaça e Estrada Martim Félix Berta seguirão sendo atendidos pelas linhas Alimentadoras A97.1 Jardim Protásio Alves escolar e A97.4 Jardim Protásio Alves Alzira Rosa e pela linha 491 Passo Dorneles via Safira ou pelas demais opções de linhas ofertadas na região.

Linha 491 Passo Dorneles / Vila Safira - Oferta de 90 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 47 no sentido bairro ao Centro e 43 no sentido Centro ao bairro. Primeiro horário saindo do bairro será às 5h. Último horário saindo do Centro será às 0h05. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h ás 19h) de 20 minutos.

Linha 345 Santa Catarina - Ampliação de seis viagens por dia, passando de 54 para 60 viagens, sendo 30 por sentido. Antecipação do horário de início da operação da linha para 5h45. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h ás 9h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha T8 Campus / Farrapos - Ampliação de sete viagens por dia, de 137 para 144 viagens, sendo 73 no sentido LN (Leste/Norte) e 71 no sentido NL (Norte/Leste). Primeiro horário LN às 5h20 e último horário LN às 0h45. Primeiro horário NL às 6h05 e último horário NL às 0h45. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 9 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 11 minutos.

Linha T11 3º Perimetral - Ampliação de oito viagens por dia, de 142 para 150 viagens, sendo 74 no sentido NS (Norte/Sul) e 76 no sentido SN (Sul/Norte). Primeiro horário NS às 5h40 e último horário NS às 0h45. Primeiro horário SN às 5h40 e último horário SN às 0h45. Ampliação da oferta de viagens nos picos da manhã e tarde. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 7 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos.

Linha T12 Restinga Cairú e T12A Restinga Cairú via Bento - Ampliação de 15 viagens por dia, de 158 para 173 viagens, sendo 89 no sentido NS (Norte/Sul) e 84 no sentido SN (Sul/Norte). Primeiro horário NS às 5h15 e último horário NS às 0h45. Primeiro horário SN às 5h e último horário SN às 0h45. Ampliação da oferta de viagens nos picos da manhã e tarde e entrepico. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 7 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 7 minutos.

Linha A11 Alimentadora Chácara do Banco - Reativação da linha com oferta de 12 viagens por dia, sendo seis por sentido. Horários sentido bairro ao terminal: 6h25 / 7h25 / 11h30 / 12h35 / 14h45 / 16h20. Horários sentido terminal bairro: 8h55 / 11h20 / 12h25 / 14h35 / 16h10 / 18h50. Linha passa a ter cobrança tarifária, mas permite integração com as linhas radiais ou transversais sem a necessidade do pagamento da segunda tarifa. A integração gratuita ocorre somente com o uso do cartão TRI, mesmo que o cartão não tenha crédito e o cliente pague a tarifa em dinheiro. O consórcio Viva Sul estará com uma equipe no terminal Tobago de 27 de setembro à 8 de outubro para distribuição do cartão TRI de forma gratuita para aqueles clientes que ainda não possuem cartão. A linha A11 irá operar em caráter experimental de 30 dias. Após esse período, a EPTC estará avaliando o comportamento da demanda para o estudo de permanência da circulação da linha e a necessidade de ampliação e adequação da oferta.

Linhas 610.1 Minuano / Lindoia e 610.2 Minuano / Lindóia / Sarandi - As primeiras seis viagens no sentido bairro ao Centro da linha Minuano Lindóia terá o terminal alterado para o Sarandi, com isso passa a circular nesses horários a linha 610.2 Minuano Lindóia Sarandi. As viagens Centro ao bairro das 16h50, 17h40 e 18h terão o terminal alterado para o Sarandi com a circulação da linha 610.2. Clientes que usam a linha Sarandi Elisabeth contam com nova opção de deslocamento até o Centro de Porto Alegre pelo eixo da av. Cristovão Colombo através da linha 610.2 Minuano Lindoia Sarandi. As linhas 610.1 e 610.2 passam a circular no terminal triângulo, com isso, no trecho que compreende entre a av. João XXIII e Assis Brasil as linhas irão fazer o seguinte trajeto: av. João XXIII, rua Joaquim Silveira, rua Eduardo Mastalir, av. Assis Brasil, Terminal Triângulo, itinerário normal... Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.