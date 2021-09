Incêndio em residência mata ex-vice prefeito de Campo Bom

O ex-vice-prefeito de Campo Bom (RS) Marcos Alfredo Riegel (56) e sua mãe, Marlise Therezinha Riegel (81), morreram em um incêndio na casa onde moravam na noite desta sexta-feira (24), no bairro Paulista, na zona sul do município. O fogo iniciou por volta das 22h30min. As causas do incêndio serão apuradas pelo Instituto Geral de Perícia (IGP), que compareceu ao local na manhã deste sábado (25). O laudo do ocorrido deve ser divulgado em 30 dias. Ainda não há informações sobre o velório.

Conforme afirmaram testemunhas, Riegel já havia saído da residência, mas retornou para salvar Marlise, que estava no interior da casa. Neste momento, o telhado do imóvel desabou. A esposa de Marcos, Rejane, também estava na casa mas conseguiu sobreviver. A ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros de Campo Bom e caminhões da corporação de Novo Hamburgo para conter as chamas.

Atualmente, Riegel era diretor-geral da Câmara de Vereadores da cidade. Foto: Câmara de Vereadores de Campo Bom/Divulgação/JC

Riegel era jornalista formado pela Unisinos. Foi vice-prefeito de Campo Bom entre os anos de 2009 e 2012 e, atualmente, era diretor-geral da Câmara de Vereadores da cidade. Chegou a concorrer ao legislativo municipal de 2020, mas não se elegeu. A prefeitura decretou três dias de luto no município.

A prefeitura e a Câmara de Vereadores de Campo Bom emitiram notas de pesar. Leia abaixo.