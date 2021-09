Ar polar reduz a temperatura no RS nesta quarta-feira (22)

Uma massa de ar de origem polar chega ao Rio Grande do Sul e afasta a umidade, provocando queda na temperatura nesta quarta-feira (22). O tempo fica firme com sol em grande parte das regiões neste dia que marca o início da primavera. As informações são da Metsul Meteorologia.

No começo da manhã desta quarta-feira a previsão é de um pouco de frio com marcas abaixo de 10°C em muitas áreas. No período da tarde a temperatura sobe devagar e em muitas áreas oscila ao redor de 20°C sob a influência do vento Sul e Sudeste. Na quinta-feira (23) pode voltar a chover forte e não se afasta a ocorrência de novos temporais com granizo na parte Norte do Estado. Porto Alegre tem sol e temperatura amena nesta quarta-feira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 12ºC