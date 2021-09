Prefeitura de Porto Alegre lança campanha que incentiva o plantio de flores em espaços públicos

início da primavera Esta quarta-feira (22) é marcada peloe também pelo começo da campanha "Primavere-se", lançada pela Prefeitura de Porto Alegre. A ação, promovida pelas secretarias de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e de Parcerias (SMP), incentiva a adoção de espaços públicos - como canteiros, rótulas e praças -, por parte de comunidades e empresas privadas, para o plantio de flores.

O início do projeto será às 11h30 desta quarta na Praça Brigadeiro Sampaio, localizada no Centro Histórico. Crianças realizarão o plantio de flores para revitalizar a praça. O evento contará com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB) e dos secretários envolvidos no projeto.