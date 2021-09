Cete passa a receber público com horário ampliado, sem fechar ao meio-dia

Desde a última sexta-feira (17), o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus ,em Porto Alegre, passou a funcionar em novo horário, sem intervalos e sem fechar ao meio-dia. A partir desta terça-feira (21), quando reabre à comunidade após o feriado, o local estará disponível das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com A Secretaria do Esporte e Lazer do Estado (SEL), a medida atende à demanda da população, que pedia a ampliação do período de funcionamento do Cete. A iniciativa tem como finalidade promover um maior tempo de utilização das pistas de atletismo e das pistas externas de caminhada.

Também passou a ser diponibilizado pela Secretaria um canal de de comunicação do Cete no Instagram (@diariocete), para que a população possa acompanhar as notícias referentes ao local.

O Cete é uma área vinculado à SEL, destinado à prática de esportes e atividades físicas. Com pistas de atletismo e de caminhada, e um ginásio poliesportivo, o complexo está loccalizado na rua Gonçalves Dias, 700.