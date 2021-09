Fiscalização dispersa 2 mil pessoas de aglomerações em Porto Alegre

A operação integrada de fiscalização realizada pela Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização dispersou cerca de 2 mil pessoas em aglomerações na noite de sábado (18) e madrugada de domingo (19) em Porto Alegre.

Um clube na rua Princesa Isabel, no bairro Santana, foi autuado por falta de alvará de funcionamento. Ainda, foram dispersadas de aglomerações na rua Padre Chagas esquina com a rua Luciana de Abreu e rua 24 de Outubro, ambas no bairro Moinhos de Vento. Na Cidade Baixa, os registros foram na esquina da rua da República com a rua General Lima e Silva, na avenida José do Patrocínio, e no Viaduto dos Açorianos.

Denúncias de situações similares podem ser feitas pelos números 153 e 156.