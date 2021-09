Veja o que abre e fecha no feriado de 20 de Setembro em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (20) comemora-se no Rio Grande do Sul, o feriado da Revolução Farroupilha, e isso vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços em Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

Semana Farroupilha de forma virtual Devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19, o Acampamento Farroupilha não ocorrerá presencialmente. Entretanto, a prefeitura de Porto Alegre organizou a, com mais de 20 shows online, websérie, apresentações especiais e a tradicional chegada da Chama Crioula. Os eventos se estendem até este 20 de setembro.

Em razão do feriado, não haverá atendimento nas agências bancárias em todo o Estado. Como de costume, as áreas de autoatendimento das agências ficarão disponíveis, assim como os canais digitais e remotos, como internet e mobile banking.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá funcionar normalmente na data, com o uso de funcionários mediante posse da Certidão de Abertura para Domingos e Feriados. O horário de funcionamento para o comércio em feriados, definido pela entidade, é de seis a oito horas, sendo que o comércio de rua pode ser definido por cada empresa e as lojas de shopping deve ser observado o horário estabelecido por cada empreendimento. As lojas do Mercado Público estarão fechadas e os restaurantes funcionam normalmente.

Os supermercados de Porto Alegre abrem normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários especiais.

As lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir em horário normal.

Os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá a população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte. Os horários estão disponíveis no site da EPTC e a localização dos ônibus pode ser acompanhada na opção GPS do aplicativo TRI.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos das 5h às 20h07min em ambos sentidos e, a partir deste horário, varia de 23 a 25 minutos. Porém, em caso de não chova na segunda, serviços de manutenção serão feitos no trecho Unisinos, São Leopoldo e Rio dos Sinos, e os intervalos entre trens serão de 15 minutos no trecho Mercado-Unisinos e de 30 minutos no trecho Unisinos-Novo Hamburgo.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender à população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192, ininterruptamente. As unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas no feriado e alguns pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão abertos e serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa de energia CEEE-D, do Grupo Equatorial Energia, estará com as agências fechadas na segunda, assim como os Correios e o Sine Municipal.

Os serviços de limpeza urbana do DMLU seguirão normalmente