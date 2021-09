Continuidade da educação foi um dos grandes desafios da pandemia, diz governador

Garantir a manutenção dos serviços de saúde e garantir vacinação ágil e completa foi um dos principais desafios enfrentados pelo governo gaúcho no combate à pandemia. Mas a lista de itens que precisaram de medidas rápidas para evitar a propagação da Covid-19 e seus reflexos também exigiram atenção na continuidade da educação.

“Soma-se ainda proteção de emprego e renda, impactos da estiagem, segurança alimentar, assistência social e orientações técnicas confiáveis”, resumiu o governador do Estado, Eduardo Leite, que participou da Reunião-Almoço Virtual promovida pela Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS), na manhã desta quinta-feira (16). O governador palestrou sobre “A educação como capital para a retomada econômica”. “Este é um dos temas que precisa ser debatido sempre que se trata de futuro e de desenvolvimento”, afirmou o presidente da Câmara Brasil-Alemanha no RS, Marcus Coester, que foi o mediador do debate.

Na educação, o governador lembra que a primeira pressão foi pelo fechamento das escolas. “Isso é compreensível dentro de uma situação crítica que se estabelecia naquele momento”, afirmou, recordando que o modelo híbrido (presencial e remoto) começou no final de 2020 e está se intensificando no decorrer deste ano. Mas, para chegar nesta retomada, foi necessário um forte investimento, com a compra de equipamentos como notebooks e chromebooks para professores e alunos, plataforma gratuita aos estudantes para acesso às aulas, digitalização do acervo literário e curso preparatório para o Enem.

Cerca de 700 mil alunos ativaram suas contas educacionais na plataforma Google Sala de Aula, adotada para a educação remota, e os professores passaram por treinamentos. O início do segundo semestre com aulas presenciais recebeu aporte da ordem de R$ 270 milhões na compra de equipamentos de segurança e de proteção para garantir o retorno seguro às escolas.

O governador detalhou os demais investimentos na área da Educação e destacou que a condução das atividades de ensino exigiu esforço conjunto de toda a administração estadual. “Educação não é só tarefa da Secretaria de Educação, mas de todo o governo, da mesma forma que o ajuste fiscal não é tarefa apenas da Secretaria da Fazenda”, exemplificou, ao defender que o alinhamento de toda a equipe é fundamental para recuperar o tempo perdido em função da pandemia.

Impacto das medidas econômicas no RS

Eduardo Leite pontuou ainda as medidas que o Estado tomou na área econômica e destacou que o PIB do Rio Grande do Sul foi três vezes maior do que o do Brasil (4,7% no Estado contra 1,5% no País), do 1º trimestre de 2019 ao 2º trimestre de 2021. O resultado, segundo ele, permitirá promover a redução das alíquotas de ICMS, que haviam sido majoradas desde 2016. “Essas alíquotas serão reduzidas sem causar impactos nas contas do Estado”, ressaltou.

O Avançar RS, programa que busca acelerar a economia gaúcha e qualificar a prestação de serviços à população, também foi apontado pelo governador como iniciativa essencial para o Estado. O programa abrange o Plano de Obras (com investimentos viários de R$ 1,3 bilhão até 2022), o Plano de Concessão de Rodovias (R$ 11,3 bilhões em parceria com a iniciativa privada em 30 anos), o Pavimenta (R$ 170 milhões para obras nos municípios), o Avançar Cultura (R$ 76,1 milhões para o setor) e o Avançar Saúde (mais de R$ 249,7 milhões até 2022), com orçamento do Estado. A meta, agora, é concretizar o Avançar na Educação, com a atualização do plano de investimentos na educação pública estadual.