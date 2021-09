Porto Alegre: Ecoponto Modelo, que substituirá unidade Diário de Notícias, só será entregue em 2022

Yasmim Girardi

O Ecoponto modelo, que substituirá a antiga unidade da Zona Sul - avenida Diário de Notícias 1.111 - deve ser entregue somente no início de 2022. A previsão de entrega era outubro deste ano, mas a construção da nova Unidade Destino Certo (UDC), que deveria ter iniciado em agosto, atrasou. Agora, a Multiplan, responsável pela montagem, aguarda a prefeitura finalizar o licenciamento e a limpeza do terreno do novo ponto - avenida Wenceslau Escobar 1.980, no bairro Tristeza -, para dar início à montagem.