Áreas do Oeste, Campanha e Serra Sudeste do RS podem ter geada nesta quinta-feira (16)

Um sistema de alta pressão comanda as condições do tempo em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). Na faixa Norte ainda resta umidade e nuvens o que pode atenuar o resfriamento noturno com potencial de nevoeiros pela manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na maioria das áreas a previsão é de uma madrugada fria com marcas de temperatura que poderão baixar de 5°C em muitos municípios. Não se afasta a ocorrência de geada em pontos do Oeste, Campanha e Serra Sudeste. A quinta-feira será ensolarada com elevação gradual da temperatura e máximas ao redor de 20°C.

Porto Alegre tem tempo firme com sol e oscilação térmica típica de início de primavera. Não se afasta a formação de nevoeiros pela manhã. Na sexta-feira (17), o dia começa com cerração e termina com céu nublado na Capital. No sábado (18) tem previsão de sol e nuvens. Entre o domingo e a segunda-feira os temporais podem retornar.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 8ºC