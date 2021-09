Ar seco e frio toma conta do RS nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco e frio toma conta do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (15). O ar mais gelado irá ficar mais concentrado nos municípios da Metade Sul e Oeste no começo da manhã. As marcas poderão baixar de 5°C nessas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ar seco associado ao vento calmo pode favorecer a formação de geada. Já entre o Centro e o Norte do Rio Grande do Sul ainda resta umidade e nuvens e, por isso, a temperatura cai menos. A tarde será ensolarada e com sensação térmica agradável em grande parte das regiões, antecipando uma noite de declínio mais generalizado da temperatura no Estado.

Porto Alegre tem uma quarta-feira (15) com nuvens, mas há tendência de sol. O vento frio, que vem do quadrante Sul, deve predominar durante o dia. Já na quinta-feira (16) o tempo fica firme e com sol. A temperatura fica baixa com sensação de frio pela manhã. Na sexta-feira (17) a umidade retorna com previsão de muitas nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira