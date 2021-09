Tempo segue instável no RS e há risco para temporais nesta terça-feira (14)

O tempo segue instável no Rio Grande do Sul com chuva e há risco ainda de temporais isolados em partes do Norte e Leste nesta terça-feira (14). Já nas Metades Sul e Oeste o ar mais seco e frio começa a ingressar e propicia assim intervalos de melhorias com sol, sobretudo, da tarde em diante. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura ao longo do dia irá oscilar um pouco e em muitas áreas não deverá passar de 20°C. No turno da noite, as marcas de temperatura poderão baixar de 10°C em pontos da Campanha e do Sul com a sensação de frio. Amanhã uma nova massa de ar polar chega ao Estado com previsão de sol e frio.

Porto Alegre tem mais um dia de tempo instável com pancadas de chuva. Períodos de chuva forte ainda podem ocorrer. Na quarta-feira (15) o ar polar propicia tempo firme e com queda na temperatura. Na quinta-feira (16) o tempo segue seco e com sol, contudo, a partir de sexta-feira (17) a instabilidade estará de volta e pode chover.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 21°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 16ºC