Vacinação para adolescentes com comorbidades será retomada nesta segunda em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para toda a população adulta, com 18 anos ou mais, nesta segunda-feira (13), em Porto Alegre. Não haverá drive-thru. Será retomada a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos e a aplicação da segunda dose da Pfizer. As informações são da prefeitura.

As equipes volantes do Rolê da Vacina estarão no Shopping João Pessoa durante o dia e na Factum Faculdade, no Centro Histórico, durante a noite. A vacinação noturna nas quatro unidades de saúde (São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos) continua sem a necessidade de agendamento prévio.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

A aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca segue para vacinados até o dia cinco de julho (há pelo menos dez semanas) em 31 unidades de saúde, 11 farmácias parceiras e no Shopping João Pessoa durante o dia, além das quatro unidades de saúde e na Factum Faculdade durante a noite.

Já a aplicação da segunda dose de Coronavac/Butantan estará disponível para todos os vacinados até 16 de agosto (há pelo menos 28 dias) em 14 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa durante o dia, além das quatro unidades de saúde e na Factum Faculdade durante a noite.

A aplicação da segunda dose da Pfizer estará disponível em 13 unidades de saúde durante o dia e nas quatro unidades no período noturno, para quem recebeu a primeira dose até cinco de julho (há pelo menos dez semanas).

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.