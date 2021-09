Operação autua estabelecimento e dispersa cerca de 2 mil pessoas em vias da Capital

Operação integrada das forças de segurança dispersou um total de aproximadamente 2 mil pessoas em vias públicas da Capital na noite de sábado (11) e madrugada deste domingo (12), além de autuar um estabelecimento que descumpria as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. A ação reuniu a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Diretoria Geral de Fiscalização.

A Diretoria de Fiscalização autuou um bar na avenida Nova York, 72, bairro Auxiliadora. O estabelecimento funcionava com alvará inválido e ainda apresentava pessoas aglomeradas, sem uso de máscaras.

Houve dispersão de aglomerações no bairro Moinhos de Vento, na rua Padre Chagas com Luciana de Abreu, em torno de 400 pessoas. Na rua 24 de Outubro foram dispersadas 150 pessoas que estavam obstruindo a passagem na via pública próximo ao McDonald's.

Foram dispersadas 150 pessoas que estavam na rua Fernando Machado, no bairro Centro Histórico, 800 pessoas na Rua da República com Lima e Silva e Sofia Veloso (Cidade Baixa) e 500 pessoas na rua José do Patrocínio com República, na Cidade Baixa.

Dentro da operação integrada foi realizada também barreira de fiscalização Balada Segura, abordando 33 veículos, com 14 autuações e dois recolhimentos. Também foram recolhidas seis CNHs.

"Nosso objetivo é manter a ordem e o cumprimento dos protocolos para que todos os setores da sociedade prossigam com suas atividades", afirmou Marcelo Nascimento, comandante da Guarda Municipal.

Denúncias devem ser feitas para os fones 153 e 156.