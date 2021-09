Prefeitura de Porto Alegre promove Feirão de Empregos neste sábado nos bairros Partenon e Aparício Borges

A prefeitura da Capital promove neste sábado (11) o Feirão de Empregos para comunidades dos bairros Partenon e Aparício Borges. Será a terceira edição da iniciativa, que é realizada pelo Sine Municipal em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS) e Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (Abamf). O feirão vai ocorrer na sede da Abamf, na avenida Veiga, 233, das 8h30 às 17h.

A equipe técnica do feirão vai analisar o perfil dos candidatos para encaminhá-los a entrevistas de emprego nas empresas participantes. Adriano Weinmann, diretor do Sine Municipal, destacou “As duas edições realizadas comprovam o sucesso da ação no benefício às comunidades que podem ter dificuldade de deslocamento até o Centro Histórico. O Sine Municipal mais próximo de quem procura emprego assegura mais acesso às vagas de trabalho disponíveis”.

Roupas e calçados adequados para entrevistas de emprego serão doadas aos candidatos, através das arrecadaçôes do Cabide Solidário do Sine.