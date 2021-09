Ação em Canoas arrecadará recursos para projeto social neste sábado

Neste sábado (11) acontecerá a ação Sopa do Bem em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa busca arrecadar recursos para a montagem da Cozinha Solidária - projeto que proporcionará cursos e capacitações gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social - e terá comercialização de sopas em formato drive-thru no estacionamento do Tênis Clube Canoas (Av. Inconfidência, 740 - Centro - entrada pela rua Sete Povos), das 11h às 14h.

A Sopa do Bem ocorre por meio de uma parceria entre a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS Canoas) e o Banco de Alimentos do Município, e com auxílio da UniRitter na produção e elaboração das receitas. Três sabores de sopa serão comercializados: ervilha, moranga e capeletti, além dos acompanhamentos como queijo ralado, tempero verde e croutons. A produção das receitas é realizada no Campus Canoas da UniRitter por alunos voluntários do curso de Gastronomia, supervisionados pelo professor e chef Moisés Basso.

Todo o valor das vendas será destinado para o projeto Cozinha Solidária, e os convites para retirada dos kits podem ser encontrados nos estabelecimentos: Xis Rei, Kabana Pizzaria, Casa Rapach Pizzaria, Svariato Massas e Grelhados e CICS Canoas. O Cozinha Solidária também está aberto para doações pelo PIX 51984459742 (chave celular) ou por depósito bancário (Banco Sicredi – Agência 0116 – C/C 58662-5).