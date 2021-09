Ar mais seco e frio ingressa no RS nesta sexta-feira (10)

O Rio Grande do Sul tem o ingresso de ar mais seco e frio nesta sexta-feira e propicia um amanhecer com marcas inferiores a 10°C em muitas regiões. Já entre o Centro, o Sul e em parte do Leste ocorrem alguns períodos de nuvens e rajadas de vento. Não se afasta a possibilidade de chuva esparsa. As informações são da Metsul Meteorologia.

No fim de semana a tendência é de o tempo abrir com sol em todas as regiões e previsão de frio mais intenso no começo do sábado, sobretudo, nos trechos de serra da Metade Norte. Já no domingo, a chegada de ar mais quente proveniente do Norte vai propiciar calor. Pode chover no Sul no período da noite.

A sexta-feira terá sol e nuvens e o vento tende a perder força. O vento que predomina frio do quadrante Sul deixa a temperatura mais baixa à tarde. No fim de semana o sol predomina com grande variação na temperatura. O sábado tende a ser ameno. Já o domingo deve ficar abafado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 19°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 14ºC