Cpers reivindica agenda com governo do Estado

Nesta quinta-feira (9/9), a diretoria do Cpers Sindicato se encontra desde às 7h30 em frente ao Palácio Piratini para reivindicar agenda com o governo gaúcho. O objetivo é tratar da campanha de reposição dos salários dos educadores gaúchos.

"Na pandemia a sociedade aprofundou o debate sobre a importância da educação, mas a valorização do setor não se dá na prática. No RS, professores e funcionários da rede estadual estão há sete anos sem reposição salarial e com ganhos corroídos pela inflação, ao ponto de terem perdido até a metade do poder de compra", observa a presidente do CPERS, Helenir Aguiar Schürer.

Ainda, agravam a situação o congelamento do Auxílio Refeição, durante os anos do governo Eduardo Leite (PSDB), as vantagens eliminadas, os adicionais reduzidos, o confisco dos aposentados(as) e os gastos extras durante o trabalho remoto.

Diferente do discurso de campanha, quando afirmava que bastava levantar da cadeira para valorizar os educadores, o governador Eduardo Leite executa um projeto de sucateamento da educação pública, sem investir na escola ou valorizar a categoria.

"O governador não nos recebe e a Seduc não dialoga e não está presente no chão da escola. A Assembleia Legislativa teve que convocar a Secretária Raquel Teixeira para a Comissão de Educação, após faltas repetidas em audiências públicas. Não podemos mais esperar", destaca Helenir.