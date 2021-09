Mais de 135 mil gaúchos ainda estão sem luz após madrugada de chuva forte

A chuva forte, que teve início na terça-feira (7) Arroio das Pedras, no bairro Sarandi, voltou a transbordar Centenas de milhares de gaúchos estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (8), devido à instabilidade climática que atinge o Estado., veio acompanhada de vento e descargas elétricas registradas na madrugada. Na Zona Norte da Capital, o

A CEEE-D, empresa do Grupo Equatorial Energia, informou que 111 mil clientes estão sem energia e que vem realizando trabalhos de campo desde a madrugada. São 50 mil clientes sem luz na Região Sul, 21 mil no Litoral Norte, 21 mil no Litoral Sul, 15 mil na Campanha e 4 mil na Região Centro Sul. Os municípios mais atingidos são Rio Grande, Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, Herval Grande, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Candiota e Pinheiro Machado

Já a Rio Grande Energia (RGE), relatou que, no momento, 26 mil clientes estão com falta de luz, a maior parte na região de Santa Maria e Santiago. A empresa informou que segue mobilizada no atendimento aos consumidores e visa restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível.