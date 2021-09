Queda de granizo atinge pelo menos 13 cidades do Rio Grande do Sul

O feriado da Independência do Brasil, nesta terça-feira (7), foi marcado por muita instabilidade no Rio Grande do Sul. Houve temporais com raios e granizo em muitas cidades, o que causou estragos e deixa cerca de 100 mil gaúchos sem luz na manhã desta quarta-feira (8).

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, pelo menos 13 cidades registraram queda de granizo. A cidade de Ijuí foi a mais afetada, com danos em 600 residências. Alagamentos, queda de árvores, danos na lavoura e casas destelhadas foram registrados também.

O feriado ainda teve intensas rajadas de vento que chegaram em estações meteorológicas a 107 km/h em Tupanciretã, 78 km/h em Quaraí, 76 km/h em Poço das Antas, 72 km/h em Livramento, e 71 km/h em Carazinho e Nova Esperança do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, diversas estradas do Estado tiveram pontos com árvores caídas, o que acabou bloqueando algumas vias. Desde a madrugada, PRF e Corpo de Bombeiros estão trabalhando e removendo árvores e galhos.