Trabalhadores da Carris mantêm mobilização em dia decisivo para a empresa pública

Os trabalhadores iniciaram a mobilização de hoje ainda na madrugada, antes de o sol nascer, junto à sede da Carris, na rua Albion, bairro Partenon. Ainda nessa manhã, os funcionários deverão partir em caminhada até a Câmara para pressionar os vereadores contra a aprovação da proposta do prefeito Sebastião Melo.

Por volta de 60 ônibus da empresa estão circulando nas ruas da Capital nesta manhã, saindo pela saída lateral da sede da empresa. Uma decisão judicial determina que ao menos 65% da frota esteja em circulação para atender à demanda da população. Caso não seja cumprida a decisão, o sindicato da categoria terá multa diária de R$ 20 mil.

Os, com vistas a suprir a ausência dos coletivos da empresa municipal. O esquema prevê que o consórcio Viva Sul opere as linhas T11, T12 e T3. A Via Leste/Mais assume o T6, 343 e T9 e o MOB atende as linhas T4, T1 e T7. A Carris segue com as linhas T13, 353, T2, T5, T8, 375, T2A, T11A , T12A, C1, C2, C3 e C10.