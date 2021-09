Linhas da Carris serão operadas por consórcios privados nesta quarta devido à greve

Para garantir transporte de ônibus de linhas da Carris, consórcios privados voltam a operar nas ligações nesta quarta-feira (8), informou a prefeitura de Porto Alegre no fim da noite dessa terça-feira (7). A greve de trabalhadores da estatal afeta o funcionamento do serviço. O movimento começou na sexta-feira (3)

A categoria deflagrou o movimento para pressionar o prefeito Sebastião Melo a retirar o projeto que autoriza a venda da companhia e que tramita na Câmara de Vereadores.

O município chama de força-tarefa, coordenada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O esquema prevê que o consórcio Viva Sul opere as linhas T11, T12 e T3. A Via Leste/Mais assume o T6, 343 e T9 e o MOB atende as linhas T4, T1 e T7. A Carris segue co, T13, 353, T2, T5, T8, 375, T2A, T11A , T12A, C1, C2, C3 e C10.

Aslotações também foram liberadas a circular com passageiros em pé no interior dos veículos.

Segundo o município, a Justiça do Trabalho determinou que os trabalhadores da estatal mantenham, no mínimo, 65% da frota circulando durante a greve. Caso não cumpra, o sindicato da categoria terá multa diária de R$ 20 mil.