Chuva passa dos 100 mm em cidades do Rio Grande do Sul

O temporal que atingiu o Estado na madrugada desta terça-feira (7) O tempo instável segue nesta quarta-feira (8) em todo o Rio Grande do Sul.- causado por uma frente quente que avançou do Norte para o Sul - trouxe fortes chuvas, que superaram 100 milímetros de acúmulo em dezenas de cidades, muitos raios, vento e granizo a alguns municípios. E nesta quarta-feira, o cenário tende a ser semelhante.

A diferença é que, desde o fim da tarde de terça, o RS está sob a influência de uma frente fria, que irá trazer novos pulsos de chuva forte. Os acumulados de precipitação poderão ser altos, com projeção de volumes ao redor de 50 a 75 mm, segundo a MetSul Meteorologia. No fim do dia, a chuva perde intensidade. A temperatura no Estado deve variar de 12°C a 23°C.

Entre esta quarta e quinta, a frente fria vai empurrar a chuva na direção contrária - de Sul para Norte - e a formação de um ciclone no mar na região de Buenos Aires pode influenciar o clima no RS.

"As descargas elétricas poderão ser de maior intensidade em localidades como Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra Gaúcha", explica a meteorologista da MetSul, Estael Sias. No entanto, ela destaca que poderão ocorrer intervalos de melhoria intercalados com chuva forte.

Os estragos da instabilidade pelo Estado, com as primeiras ocorrências de granizo, foram registrados ainda na tarde de segunda-feira (6), em São Borja, na Fronteira Oeste. Segundo moradores, a precipitação de granizo no município foi a maior em anos.

TEMPO | Rio Grande do Sul começa o feriado contabilizando estragos por temporais e tendência é a instabilidade ganhar força ao longo do dia com mais tempestades e prováveis danos. https://t.co/YkpQltL4zh — MetSul.com (@metsul) September 7, 2021

Já na madrugada desta terça-feira, Santana do Livramento, também na Fronteira Oeste, registrou chuva de pedra, o que fez a Defesa Civil e os bombeiros começaram a trabalhar cedo nos locais mais afetados. De acordo com a prefeitura, estão sendo colocadas lonas e feitos reparos emergenciais nas residências mais afetadas da cidade - ao todo, foram 15 casas destelhadas -, que registrou rajadas de vento que chegaram a 50 quilômetros por hora, alagamentos e inundações localizadas. Até a noite, o cumulado de chuva estava em 84,3 mm.

Em Ijuí, cidade mais afetada, as equipes trabalham nos reparos e na entrega de lonas. O município teve ao menos 600 casas destelhadas. Ainda pela manhã, o prefeito Andrei Cossetin (PP) convocou uma reunião com secretários do governo e defesa civil municipal e estadual para planejar os próximos passos de ajuda, que visa, principalmente, a entrega de telhas.

Em Pejuçara, que contabiliza os prejuízos, o granizo causou danos em lavouras. Os municípios de Tapejara e Sananduva também tiveram trovoadas acompanhadas de descargas elétricas, chuva forte, vento e granizo. Em Panambi, o granizo causou pequenos danos em 40 residências. Equipes da prefeitura e da defesa civil municipal atenderam com lonas a população.

A cidade de Júlio de Castilhos, até a tarde desta terça, havia registrado danos pontuais, com quedas de árvores, avarias em alguns galpões e estragos em sete residências. Também no Centro do Estado, fazendo divisa com Júlio de Castilhos, o município de Pinhal Grande registrava, até o início da noite acumulado de 201,9mm de chuva - o maior do RS.

Outros municípios com acumulados pluviométricos acima de 100mm foram: Alegrete (128,2), Nova Esperança do Sul (115,6), Westfália (110), Teutônia (107), Alto Feliz (106,1), Colinas (102,1) e Lajeado (102).

TEMPO | Chuva de um mês em um dia. Precipitação já supera 100 mm em parte do Rio Grande do Sul e volumes vão aumentar ainda mais até amanhã. https://t.co/EHxRL9SomS — MetSul.com (@metsul) September 7, 2021

Em Porto Alegre, o maior acumulado foi de 40 mm no bairro São João, na Zona Norte, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência em função da chuva. Nesta quarta, a Capital tende a ter momentos com chuva forte isolada. Amanhã, o tempo tende a firmar, com o sol aparecendo entre nuvens. A mínima prevista é de 16°C e a máxima, de 21°C.