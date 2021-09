Consórcios de transporte privado operam linhas de ônibus da Carris

reflexos da paralisação Para minimizar os transtornos aos usuários do transporte coletivo da Capital, nove linhas de ônibus da Carris estão sendo operadas pelos consórcios de empresas para contornar osdos funcionários da companhia, que desde a semana passada reduziram o número de ônibus em circulação.

reuniram-se na tarde desta segunda-feira (6) com a administração municipal. Os rodoviários, que protestam contra o projeto de desestatização da empresa, apresentado pela prefeitura de Porto Alegre,

Segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), desde sexta-feira (3) o transporte coletivo do sistema privado opera algumas linhas da Companhia Carris, por isso, os usuários de ônibus devem ficar atentos às cores diferentes dos ônibus em circulação. "A medida serve para suprir a demanda de viagens, já que a empresa pública está operando de forma parcial devido à paralisação de alguns colaboradores", destaca a ATP.

As linhas T1, T4 e T7 contam com carros do consórcio MOB, que atende a zona norte da cidade. Já as linhas 343 Campus Ipiranga, T6 e T9 estão sendo operadas pelos consórcios Via Leste e Mais, que atendem a zona leste. T11, T12 e T2 circulam pelo consórcio Viva Sul, que atende a zona sul da Capital.