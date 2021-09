Porto Alegre receberá R$ 354 mil do governo federal para obras de saneamento

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) divulgou nesta segunda-feira (6) que Porto Alegre receberá R$ 354 mil para investir em obras de saneamento. Os recursos serão aplicados na ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio Areia, com implantação de reservatórios de detenção.

O secretário Nacional de Saneamento do MDR, Pedro Maranhão, destacou o impacto dos investimentos no setor. "A falta de acesso a serviços básicos, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento também é um problema ambiental", afirmou.

No total, o governo federal repassou mais de R$ 3,7 milhões em recursos para obras de saneamento, beneficiando ainda outras sete cidades do País- Americana (SP), Belford Roxo (RJ), Fortaleza (CE), Luziânia (GO), Timóteo (MG), Patos (PB) e Ji-Paraná (RO).

Desde janeiro, segundo a pasta, R$ 284,45 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico, sendo que a atual carteira de obras e projetos do setor - contratos ativos, em execução ou ainda não iniciados - soma 1.199 empreendimentos. Os investimentos chegam a R$ 49,99 bilhões, sendo R$ 29,92 bilhões de financiamentos e R$ 20,07 bilhões do Orçamento Geral da União.