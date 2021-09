Três propostas para adoção da pista de skate da Orla do Guaíba são apresentadas à prefeitura

maior pista de skate da América Latina começa a tomar forma. Três propostas no chamamento público feito para adoção da Skate Park - pista de skate do Trecho 3 do Parque Urbano da Orla do Guaíba - pelo período de três anos foram apresentadas à prefeitura de Porto Alegre.

Sports (Marketing Esportivo, do Rio de Janeiro), Talo Gestão e Comunicação (de Porto Alegre, com a Farah, de São Paulo) e a Artistaria (Equipe G, ambas da Capital) entregaram os envelopes na sede da Secretaria Municipal de Parcerias.

a obra da pista, bem como do parque, já está praticamente concluída. Eventos teste dos equipamentos serão realizados neste mês, conforme cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. “Somente para execução da pista, que será a maior da América Latina, estamos investindo mais de R$ 2,4 milhões”, completa o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro.

A pista tem 6.268 metros quadrados e apresenta os formatos de skate de street plaza, snake run, street e park (modalidades olímpica) e bowl. Além disso, tem obstáculos que simulam mobiliários urbanos. Além de projetos sociais, a prefeitura solicitou ao parceiro privado um plano de trabalho e cronograma de execução da manutenção, que serão analisados junto com os projetos.

“Ao elaborar o edital, nos preocupamos que o parceiro privado comprove ter condição de fazer a manutenção adequada para manter a certificação, mas, também, com o aspecto social para incentivar a prática do esporte que ganhou força durante as Olímpiadas de Tóquio”, afirma o diretor de Parcerias Comunitárias, Pedro Meneguzzi.

Como contrapartida, o adotante poderá inserir sua marca na pista e usar em suas peças publicitárias os dizeres: Uma empresa parceira de Porto Alegre, acompanhada do brasão oficial do município. Poderá ainda ser instalada a identificação contendo as melhorias implementadas no tamanho de até 42 centímetros por 29,7 centímetros.

Segundo previsto no edital, com a apresentação de mais de uma proposta a definição do adotante se dará após análise da comissão julgadora formada pelas secretarias municipais de Parcerias, Esportes, Lazer e Juventude e Serviços Urbanos.

“A comissão será formada e deverá se reunir na próxima semana. Para a definição do adotante, um dos critérios avaliados será a proposição de atividades de cunho social. A apresentação de propostas nessa área será um diferencial para definirmos a empresa que auxiliará o município na manutenção da maior pista de skate da América Latina”, destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

