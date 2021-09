Frota da Carris volta a circular com número reduzido de ônibus nesta segunda

"Mais um dia de ônibus operando com atraso em função da greve da Carris. Um transtorno promovido por servidores que estão com salário em dia e não estão preocupados com a cidade, mas sim com o interesse do seu sindicato. Quem paga a conta, lamentavelmente, é o trabalhador", rebateu o prefeito Sebastião Melo, quando questionado pelo JC.

"Acontece que a prefeitura fez, só que as empresas particulares que estão atendendo as linhas da Carris deixam de atender suas próprias linhas. Por isso o pessoal está esperando bastante tempo nas paradas. Isso mostra que o prefeito (Sebastião Melo) está preocupado somente com os empresários e não com a população", diz a presidente da Comissão dos Funcionários da Carris, Rosângela Aparecida Pires Machado, em entrevista ao

No entanto, quando o ônibus chega, muita vezes já apresenta lotação esgotada e não é possível entrar. Os atrasos ocorrem em função da, que ocorre desta quarta-feira passada (1). A intenção dos funcionários era que 100% da frota ficasse estacionada na garagem em protesto ao projeto de privatização da Carris e à aprovação do projeto de lei que. No entanto, uma decisão judicial determinou que 65% dos ônibus devem estar nas ruas.

Prefeitura estrutura linhas para manter atendimento

Para atender os usuários das linhas de ônibus da Capital em razão de manifestação de rodoviários da Carris, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), vai manter, nesta segunda-feira, 6, o esquema especial para o transporte coletivo.

A operação, que já garantiu 100% de atendimento das linhas da Carris na última sexta-feira, 3, ocorrerá ao longo de todo o dia e a noite, com parte das linhas de ônibus operadas pelos consórcios privados.

A Carris vai atender a T3, T9, T13, 353, T2, T5, T7, T8, 375, T2A, T11A e T12A, D43, C1, C2, C3 e T10, enquanto as outras linhas da companhia serão atendidas pelos consórcios Viva Sul, Leste e MOB.

As linhas de lotação estão liberadas para circular com passageiros em pé no interior dos veículos.

A prefeitura monitora a circulação e o atendimento aos passageiros de ônibus desde as primeiras horas da manhã. As informações sobre a situação do transporte e trânsito serão divulgadas em tempo real no twitter da @eptc_poa.