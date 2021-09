Ilha da Pintada recebe o projeto Mais Comunidade

Aproximar a população do poder público é o objetivo do projeto Mais Comunidade, que tem sua mais nova edição na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, neste sábado (4). O ponto de partida da programação será na praça Dr. Salomão Pires de Abrahão, onde haverá Rolê da Vacina contra a Covid-19, das 9h às 13h, com aplicação de primeira e de segunda dose.

A partir das 9h30min, o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, junto com secretários, demais gestores e lideranças da comunidade, vai conversar com os moradores e percorrer o local para verificar serviços realizados e identificar a necessidade de novas melhorias. Um Pacto de Governança será assinado com a comunidade, celebrando a corresponsabilidade na zeladoria dos espaços públicos. Durante o roteiro, também serão nomeados os prefeitos das praças que são conhecidas como “Sossega Leão” e “do Posto de Saúde”.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov). “É uma ação que visa ao envolvimento da comunidade em um processo compartilhado de revitalização dos espaços e de responsabilidades no cuidado, na manutenção e no zelo com equipamentos públicos“, destaca o secretário Cassio Trogildo.

Serviços - Além da atuação de parceiros comunitários, o evento desta edição contará com ações promovidas pelas secretarias municipais de Serviços Urbanos (Smsurb), da Saúde (SMS), de Parcerias (SMP), de Obras (Smoi), de Mobilidade Urbana (SMU), de Segurança (Smseg), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e da Guarda Municipal (GM). Entre os serviços realizados estão a revitalização de praças, reurbanização de espaços, recuperação de asfalto, poda de árvores, roçada, pintura de via e meio-fio, plantio de flores, ações educativas de trânsito com pedestres idosos, motociclistas e condutores em geral de trânsito, entre outros.

Rolê da Vacina - Haverá primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais e segunda dose de Coronavac/Butantan e Oxford/Astrazeneca para vacinados há 28 dias e 10 semanas, respectivamente. Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Para segunda dose, documento de identificação e carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Prefeitos das Praças - A primeira entrega de crachá e certificado será para José Luís Mesquita. Às 10h30min, o morador da região será nomeado para exercer o cargo voluntário na praça do Sossega Leão. Às 11h, Beatriz Gonçalves Pereira receberá o título de Prefeita da Praça do Posto de Saúde. O cargo voluntário torna o cidadão responsável por cuidar dos equipamentos públicos, auxiliando o município ao acompanhar os serviços de manutenção feitos pelos parceiros e ao comunicar problemas para que a prefeitura ou o adotante possa realizar a ação necessária.