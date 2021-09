Forças de segurança dispersam aglomerações com 1,8 mil pessoas nos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento em Porto Alegre

Operação conjunta entre as forças de segurança municipais e estaduais dispersaram aglomerações com cerca 1,8 mil pessoas entre a noite de sexta-feira (3) e a madrugada deste sábado (4), na capital gaúcha. Os agentes estiveram em áreas tradicionalmente frequentadas da noite de Porto Alegre. Participaram da ação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Diretoria Geral de Fiscalização e Corpo de Bombeiros.

Foram dispersadas aglomerações nas ruas Padre Chagas esquina Luciana de Abreu, República, Lima e Silva, José do Patrocínio, João Alfredo e Fernando Machado. Houve ainda uma ocorrência de perturbação do sossego na rua 24 de outubro, onde um grupo fazia uma pequena aglomeração utilizando uma caixa de som. Com a chegada da guarda, o proprietário do aparelho se negou a desligá-lo, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, e o equipamento foi apreendido. Além disso, uma mulher foi autuada por negar-se a usar máscara, e dois estabelecimentos foram penalizados por descumprimento dos protocolos da Covid-19.

A ação contou com uma barreira de trânsito, com um total de 19 autuações. Nove condutores recusaram-se ao teste do etilômetro, três motoristas fizeram e deu positivo para álcool no sangue, três não possuíam carteira nacional de habilitação e quatro veículos foram recolhidos. Outras áreas da cidade foram vistoriadas, sem serem constatadas irregularidades sobre os protocolos da Covid-19.

"É necessário mantermos o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança, para preservarmos a vida e ao mesmo tempo garantirmos a continuidade do lazer e do progresso econômico", salienta o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.