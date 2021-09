Mobilização da Carris seguirá durante o final de semana

Eles entraram em greve nesta sexta Servidores da Carris decidiram, após assembleia na tarde desta sexta-feira (3), seguir com a mobilização durante o final de semana, mas não planejam nenhum outro até segunda-feira.para protestar contra o projeto de lei do Executivo 013/21, que abre a possibilidade de desestatização da empresa e deve ser votado ainda este mês; e em repúdio à votação do projeto de lei que prevê a extinção gradual de cobradores de ônibus, aprovado na quarta-feira pela Câmara Municipal de Porto Alegre.

Na assembleia, os servidores debateram sobre as ações do final de semana e sobre os próximos passos a serem tomados. “O pessoal tende a dar uma enfraquecida na mobilização nos fins de semana, então explicamos a importância de se manter mobilizado. Mas ninguém cogita terminar a greve, todos estão firmes nisso”, conta o delegado sindical da Carris, Maximiliano da Rocha.

Por decisão judicial, a Carris manteve 65% da frota rodando nesta sexta-feira, segundo a presidente da Comissão dos Funcionários da Carris, Rosângela Pires Machado. Com a decisão, 62 ônibus ficaram parados e deixaram de atender rotas em 50 bairros de Porto Alegre. No começo da manhã, por volta das 8h, um grupo de 150 pessoas deixou a mobilização na sede da empresa, na rua Albion, na zona Leste da Capital, para uma caminhada no corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves. Aos passageiros que dependem dos coletivos da Carris para se movimentar na Capital e encontraram dificuldades nos dias de protesto, Rosângela diz que a única maneira de os funcionários se manifestarem é por meio de paralisação e mobilização.

“A greve seguirá até que o projeto seja retirado”, ressalta Maximiliano da Rocha. Segundo ele, a greve é sempre a última alternativa. “É um instrumento muito importante, mas muito cansativo. Nós tentamos negociar e conversar com o prefeito e não deu. Não podemos aceitar isso calados, é o emprego de muitas pessoas”, pontua. Com a decisão de extinguir gradualmente os cobradores, cerca de três mil famílias podem ser afetadas.

Os servidores debateram, também, sobre a ação que poderá acontecer na segunda-feira. Com alguns detalhes que ainda precisam ser definidos, os trabalhadores pretendem fazer um ato em frente à Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem uma sessão marcada à tarde.