Medidas de prevenção à Covid-19 contribuem para que RS não tenha casos de sarampo há 17 meses

cobertura vacinal dos últimos cinco anos no Estado continua abaixo da média O último caso de sarampo no Rio Grande do Sul foi notificado em 2 de abril de 2020, pouco menos de um mês após o início da pandemia do novo coronavírus. Como aesperada, especialistas acreditam que isolamento social e uso de máscara podem ter contribuído para o atual cenário.

O vírus do sarampo é altamente transmissível. “Há estudos que calculam que uma pessoa doente com sarampo pode passar o vírus para, em média, 18 pessoas", explica a especialista em saúde da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Juliana Dourado Patzer. A forma mais efetiva de proteção contra o sarampo é a vacina tríplice viral, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas entre 1 e 59 anos de idade.

“Para manter o vírus do sarampo longe, temos que ter uma cobertura vacinal de, no mínimo, 95%. De 2016 a 2020, a cobertura vacinal aqui no Estado variou de 90,5% a 84,1%. Não atingimos em nenhum ano”, conta Juliana.

Segundo dados do DataSUS, o Brasil não atinge a meta desde 2016. Em 2019, a cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral no País ficou em 92,6% e, em 2020, em 70,6%.

O infectologista pediátrico do Hospital Moinhos de Vento Marcelo Comerlato Scotta entende que a proteção contra o sarampo está ligada, principalmente, à vacina. “Mas o uso de máscara e o isolamento podem ter ajudado a reduzir, sim”, pontua.

Segundo ele, as medidas de proteção ao coronavírus - uso de máscara e distanciamento social - podem ter ajudado a diminuir a disseminação de outras doenças. “Tivemos uma redução grande de doenças respiratórias pediátricas como a bronquiolite, por exemplo, e influenza. Outras, como as doenças virais respiratórias e algumas infecções bacterianas, como infecção por pneumococo, também reduziram bastante”, conta.

No cenário nacional, até 14 de agosto tinham sido confirmados 572 casos da doença. A maioria se concentra no estado do Amapá, com mais de 430 ocorrências. Mas o vírus também está circulando no Ceará, em Alagoas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nenhuma morte foi registrada até o momento.

Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) a certificação da eliminação do vírus. Em 2018, o vírus voltou a circular no País e foram confirmados 10.346 casos da doença e 12 óbitos. No ano de 2019, quando houve franca circulação do vírus, o País perdeu a certificação, e a doença voltou a ser endêmica. Naquele ano, com vários surtos pelo Brasil, foram registrados 20.901 casos da doença e 16 óbitos. Em 2020 ocorreram 8.448 casos e 10 óbitos.