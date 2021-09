Porto Alegre mantém esquema especial de transporte para atender linhas da Carris

A prefeitura de Porto Alegre mantém, nesta sexta-feira (3), o esquema especial do transporte coletivo, que vigora desde as primeiras horas da manhã. Em nota, o Executivo municipal diz que objetivo é "minimizar o impacto da manifestação dos funcionários da Carris e não prejudicar a rotina dos usuários das linhas". A ação é feita por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A operação, que segue durante a tarde e noite, garante 100% de atendimento dos horários das linhas da Carris, com a utilização de parte da frota da própria companhia, somado a veículos dos consórcios privados. A Carris está atendendo a C1, C2, C3, 353, D43, T2/T2A, T2A1, T8, T10 T13, V375, T5. As outras linhas da companhia estão sendo atendidas pelos consórcios Viva Sul, Leste e MOB.

Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o Projeto de Lei da prefeitura que desobriga as empresas de transporte público da Capital a manterem os cobradores Na noite de quarta-feira (1º), a. Outros projetos que compõem o pacote do Executivo municipal ainda abordam questões como a privatização da Carris e a redução das isenções, além do projeto de lei que prevê a restrição do passe estudantil nos coletivos aos estudantes de baixa renda.

Por conta das medidas, a assembleia de funcionários da Carris confirmou no início da noite desta quinta-feira (2) a decisão de paralisação total dos serviços da companhia por tempo indeterminado a partir desta sexta. Porém, a Justiça do Trabalho determinou em seguida que os trabalhadores mantivessem, no mínimo, 65% da frota operando. A decisão, do desembargador federal do Trabalho Francisco Rossal do Araujo, determina ainda multa diária de R$ 20 mil ao sindicato da categoria em caso de descumprimento.

um grupo de 150 pessoas deixou a mobilização na sede da empresa No começo da manhã desta sexta, por volta das 8h,, na rua Albion, na zona Leste da Capital, para uma caminhada no corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves. É o segundo dia consecutivo de manifestação do grupo.

Funcionamento das linhas da Carris nesta sexta-feira (3):