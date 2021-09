Setores que funcionavam em prédio incendiado da SSP serão reunidos no CT da Procergs em até 40 dias

incêndio que colapsou o prédio-sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP-RS) Um mês e meio depois do, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, acredita que a perícia será finalizada até o início de outubro. O Comitê de Contingência já está estudando a contratação de uma empresa especializada para a demolição definitiva do que restou da estrutura.

No dia seguinte ao incêndio, todas as equipes já tinham sido temporariamente transferidas para outros locais. "A prioridade agora é a realocação de todos para o Centro de Treinamento (CT) da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs)", afirma Ranolfo. Com isso, o objetivo é integrar novamente os setores que antes operavam no prédio da avenida Voluntários da Pátria, no Centro, no endereço da rua Dr. Mário Totta, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre.

Comitê de Contingência já está estudando a contratação de uma empresa especializada para a demolição definitiva do que restou da estrutura. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

O Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI), responsável pelo atendimento ao 190 na Capital, está temporariamente no 9° Batalhão de Polícia Militar, e o serviço de videomonitoramento passou a operar no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (CEIC).

A Secretaria da Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), antiga Seapen, transferiu-se para o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Os departamentos administrativos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram para os demais postos da instituição na Capital, como o Departamento Médico Legal (DML), ao lado do Palácio da Polícia, e o Departamento de Identificação, na João Pessoa. O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran) está na Procergs. Outros setores da SSP também foram realocados no Caff, e algumas equipes funcionam em teletrabalho.

"Mas todos estão trabalhando normalmente. Quero ver se consigo realocar todos para o Centro de treinamento da Procergs em, no máximo, 40 dias. É importante ter o retorno da secretaria, com todos trabalhando no mesmo local, porque integra mais as equipes e facilita o trabalho como um todo", defende o vice-governador.

Ranolfo explica que esse é o primeiro passo a ser dado nos próximos dias. "O segundo é a liberação do prédio atual e a sua demolição", continua. Isso só será feito após a finalização do laudo da perícia e liberação pela investigação da Polícia Civil, de que não há mais necessidade daquela estrutura para os inquéritos.

"O terceiro e último passo é a reconstrução do prédio da SSP", finaliza. Desde o dia seguinte ao incêndio, que aconteceu na noite do dia 14 de julho, o governador Eduardo Leite e o vice-governador falam sobre a construção de um novo prédio. "Mas isso ainda está em estudo. Vamos, primeiro, resolver essas duas questões para, depois, ver coisas como qual vai ser a fonte de financiamento e se o prédio será no mesmo local ou em um novo."