Ministério da Saúde deve iniciar o envio de vacinas para adolescentes no dia 15 de setembro

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (2) uma Nota Técnica que prevê o envio de vacinas para adolescentes de 12 a 17 anos a partir do dia 15 de setembro. A recomendação do Ministério é que a nova etapa da vacinação se inicie após a conclusão do envio de vacinas para toda a população adulta, que está prevista até a primeira quinzena deste mês.

Os adolescentes devem ser vacinados com o imunizante Pfizer/BioNTech, que é o único aprovado pela Anvisa para esta faixa etária.

O Ministério da Saúde recomenda que os estados e municípios adotem esta ordem de vacinação para a faixa etária: primeiro adolescentes com deficiência permanente, segundo adolescentes com comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), terceiro as grávidas e puérperas entre 12 e 17 anos e por último os adolescentes sem comorbidades.

“São mais de 20 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos. Com a chegada de mais doses da Pfizer até o fim de setembro, teremos doses suficientes para distribuir imunizantes e vacinar, não só os adolescentes, mas também aplicar a dose de reforço nas pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Mas é importante que os municípios concluam a vacinação dos adultos com a primeira dose”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

A orientação para os municípios que não têm capacidade de armazenamento para a vacina da Pfizer é buscar alternativas com as gestões estaduais e municipais, considerando a possibilidade de vacinar esta faixa etária em outro município. Segundo a plataforma LocalizaSUS, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes começaram o ciclo vacinal até agora. A recomendação é que esta faixa etária seja vacinada após toda a população a cima de 18 anos tenha recebido a primeira dose.