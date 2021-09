A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

nova bandeira tarifária chamada escassez hídrica, que provocará aumento de 6,78% A conta de luz vai ficar mais cara. Entrou em vigor, nesta semana, umana tarifa média. O valor da taxa adicional passará de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh).

privatização da Corsan volta de público aos estádios Os deputados estaduais autorizaram a. A companhia deve ser leiloada no primeiro trimestre de 2022. Ainda no RS, governo autoriza, com limite de 40% da capacidade por setor e ocupação máxima de 2,5 mil pessoas.

vereadores aprovam projeto que prevê a extinção de cobradores de ônibus Em Porto Alegre,. A mudança será feita de forma gradativa ao longo de quatro anos.

cobertura do Jornal do Comércio na 44ª Expointer Acompanhe, diariamente, a

VÍDEO: resumo das notícias da semana em 1 minuto